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Литва разрешила компаниям из Беларуси открывать счета в кредитных учреждениях

Парламент Литвы разрешил компаниям из третьих стран, в том числе белорусским, открывать счета не только в банках, но в и кредитных учреждениях.

Об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу парламента.

За внесение соответствующих изменений в закон о компаниях во вторник проголосовали 107 депутатов, против – 4, воздержались – 23.

"Это делается для того, чтобы иностранные компании, особенно из Беларуси, переехали сюда, в Литву, и перенесли сюда свою деятельность. Это создаст новые высокооплачиваемые рабочие места", – заявил председатель комиссии по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

В свою очередь министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас во время выступления на заседании выразил сожаление, что данные поправки в законодательство депутаты не приняли раньше, так как многие белорусские бизнесмены релокейту в Литву предпочли переезд в Польшу или Латвию.

По данным Министерства экономики и инноваций, сейчас литовские власти ведут переговоры примерно с 60 компаниями из Беларуси.
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