+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цены на лекарства могут быть изменены

Возможное изменение подходов к регулированию цен на лекарства прорабатывается в Беларуси, сообщили в министерстве антимонопольного развития и торговли.

В министерстве отметили, что вопрос, в числе других, затрагивающих государственное ценовое регулирование, обсуждался во время первой сессии онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики. В ней приняли участие представители МИД, Минздрава, Минфина, Минюста, облисполкомов, концерна "Белгоспищепром" и администрации СЭЗ "Могилев", пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]