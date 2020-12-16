Цены на лекарства могут быть изменены
Возможное изменение подходов к регулированию цен на лекарства прорабатывается в Беларуси, сообщили в министерстве антимонопольного развития и торговли.
В министерстве отметили, что вопрос, в числе других, затрагивающих государственное ценовое регулирование, обсуждался во время первой сессии онлайн-встречи с представителями секретариата Всемирной торговой организации по вопросам ценовой политики. В ней приняли участие представители МИД, Минздрава, Минфина, Минюста, облисполкомов, концерна "Белгоспищепром" и администрации СЭЗ "Могилев", пишет interfax.by
07:50 16/12/2020
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