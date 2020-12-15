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Зарядки для электромобилей станут в Беларуси платными с 1 января

Новогодний "подарок" получат владельцы электромобилей: с 1 января 2021 года зарядка на станциях Malanka станет платной.

Электрозарядка / Белоруснефть​

Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек, сообщает TUT.by. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильной программы Malanka: она уже несколько месяцев работает в тестовом режиме.

Зарядка для электрокаров была в Беларуси бесплатной с 2014 года. 

Даже после введения платы электротопливо будет вдвое дешевле бензина. Зарядка электроавтомобиля на 100 км будет стоить около 6 рублей (в зависимости от типа заряда). Автомобилю с двигателем внутренней стирания на такое расстояние потребуется приблизительно 10 литров топлива, что составит 18-20 рублей.


Заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик говорит, что даже после введения тарифов стоимость электрозарядки в Беларуси будет самой низкой в Европе. "Такая цена на электричество останется благодаря в том числе и введению в эксплуатацию Белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы", — пояснил представитель "Белоруснефти".
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