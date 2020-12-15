Вопрос о повышении порога присутсвия актуален только для одной сети в стране / Reuters





Пока что, если годовой товарооборот торговой сети в регионе превышает 20%, она больше не может открывать здесь новые магазины. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители малого и среднего бизнеса настаивают, чтобы так всё и оставалось. Иначе начнут закрываться малые и средние предприятия по всей стране. Появятся десятки тысяч безработных, снизятся поступления в бюджет.





Эти вопросы бизнес-сообщество и чиновники обсудили на пресс-конференции 14 декабря, передает "Еврорадио"





Кто проиграет от роста крупных торговых сетей

По мнению Савиных, поправка не даст никому монопольных преимуществ.





— Наиболее остро это ограничение проявляется в малых городах и является сдерживающим фактором развития торговли. Если сеть открыла качественный магазин, то быстро достигает 20 процентов в товарообороте региона. Местные жители хотели бы видеть новые магазины этой сети, но такой возможности нет, — говорит Андрей Савиных.





Так малые населенные пункты теряют возможность покупать товары по более низким ценам, отмечает депутат. Ведь у крупных торговых сетей намного более оптимизированы процессы, значит, они имеют возможность торговать дешевле.





Бизнес-союзы обеспокоены тем, что крупные торговые сети давят на производителей, чтобы закупать товары дешевле: или делайте скидку, или ваш товар пролетает мимо полок в магазинах. А депутат считает, что это и хорошо! Мол, так торговые сети подстёгивают производителей быть конкурентоспособными, в том числе на внешних рынках.





— Они фактически оказывают определённое давление на производителя, чтобы получить товар по максимально эффективным ценам, — подтверждает депутат. И тут же приводит цифры: у производителей рентабельность 4-11%, а у торговых сетей — 1%.





Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин объясняет, что эти показатели рассчитываются по разным формулам, поэтому сравнивать их нельзя. На деле рентабельность производителей съедает инфляция. Кроме того, нужно учитывать, что налоги и аренда для производителей в Беларуси выше, чем, например, в России. Снижение цены для них зачастую возможно только за счёт сокращения зарплат работников. То есть — потенциальных покупателей сетевых магазинов.





Как в Швеции (и Финляндии)

Андрей Савиных не сдаётся. Он сообщает, что в других странах, например в Финляндии и Швеции, крупные торговые сети занимают намного больший процент, чем в Беларуси.





Генеральный директор компании “Евроторг” Андрей Зубков, который также присутствовал на встрече, считает, что ограничительный порог вовсе не нужен.





— Есть мировая практика. Я не думаю, что Беларусь самая прогрессивная в части экономики. Нигде, кроме России и Беларуси, нет подобной нормы. Есть антимонопольное регулирование. Того, что прописано в антимонопольном законодательстве, вполне достаточно. Есть масса исследований Европейской экономической комиссии относительно торговли. Они рекомендуют дерегулировать торговлю, — говорит Андрей Зубков.





Кстати, от торговых сетей на встрече присутствовали только представители Евроопта.





Условия для одного игрока

Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало подчёркивает, что белорусский рынок имеет нетипичную структуру.





— С тезисами Андрея Владимировича Савиных можно было бы согласиться, если бы он не допустил одну логическую ошибку в части наименования торговых сетей во множественном числе. У нас на рынке превалирует один крупный игрок. Поэтому говорить о данной поправке как о развитии торговли в целом, на наш взгляд, не совсем уместно.





Чиновник отмечает, что в последнее время торговые сети и так активно развиваются.





По данным Торгового реестра, на 1 января 2020 года в стране был 871 магазин “Евроторга”. Их торговая площадь составляла 335,9 тысячи кв. м. В сентябре торговых объектов стало уже 900.





Следующей по объёму торговых площадей является “Корона” (ООО “Табак-инвест”). На 1 января у сети было 48 магазинов. Они занимали 84,6 тысячи кв. м.





Интересно, что Андрей Савиных говорит о развитии сетей как о решении проблем потребителей именно в малых населённых пунктах. При этом в стране с 2018 года действует указ №345. Им отменено инфраструктурное ограничение для торговых сетей на селе.





— Действие этого указа распространяется на 88 процентов территории сельской местности. Однако с момента действия указа крупные торговые сети не проявили какого-либо активного интереса в части выхода в сельскую местность, — говорит представитель МАРТа.





Предприниматели также отмечают, что крупные торговые сети импортируют много товара. Значит, увеличение их доли на рынке ударит по белорусским производителям.





При чём здесь вообще Савиных?





Представителей бизнес-сообщества смутило, что депутат Андрей Савиных не предоставил экономического обоснования своего предложения. Непонятно и то, почему вопросом розничной торговли заинтересовался председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам.

Как заметил председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец, представители профильных комиссий парламента не пришли на пресс-конференцию.