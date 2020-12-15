+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Спасут ли переполненные тюрьмы экономику страны?

Экономиста Дмитрия Крука задержали 29 ноября прямо в магазине и осудили на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии.

Спасут ли переполненные тюрьмы экономику страны?
На то, что в магазине никаких массовых мероприятий не проходило, судья никакого внимания не обратил.

Случайность или то, что Дмитрий Крук — член Координационного совета, стало причиной его задержания? Чем запомнились 15 суток административного ареста? Можно ли состояние "исправительных" учреждений считать отражением состояния белорусской экономики? На вопросы Еврорадио отвечает старший научный сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]