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Conte опровергает информацию о замене Хижинковой на Утяшеву

«Конте Спа» прокомментировала Office Life сообщения, что она якобы сменила лицо компании Ольгу Хижинкову на россиянку Лейсан Утяшеву.



- Это не так. Лейсан у нас работает в рамках проекта с Lycra.

Также в «Конте Спа» отдельно подчеркнули, что Утяшева не является новым лицом бренда. Она просто задействована как инфлюэнсер в соцсетях и в целом в медийной кампании в интернете.

Компания и далее планирует использовать образ Хижинковой на упаковках классических колготок.

Как сообщалось, победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо» Брест Ольга Хижинкова длительное время находится в СИЗО. Общий срок ареста должен составить более 40 суток. Причина — участие в протестах.
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