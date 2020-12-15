



– Это говорит о том, что в правительстве не могут сбалансировать бюджет. Много неясных позиций, связанных с поступлениями в бюджет доходов, с убыточностью крупных компаний.





С одной стороны, неясная ситуация внутри Беларуси: страна живет в условиях незаконного и полицейского режима. С другой – из-за пандемии коронавируса ухудшается ситуация и в мировой экономике. А Беларусь – экспортно-ориентированная страна.





Сегодня накоплены большие складские запасы продукции, не будет поступления выручки, а значит, не будет поступления в бюджет налога на добавленную стоимость и много чего другого.





– Вместе с тем заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире ОНТ заявил, что в 2021 году планируется увеличить размер выделяемых бюджетных средств на здравоохранение (на 6,8%) и на образование (на 8,2%). Как такое возможно в ситуации стагнации экономики?





– Это надо спросить у вице-премьера и его коллег. Не знаю, как они могут такое планировать, если идет падение ВВП, если возникли трудности с получением внешних займов со стороны цивилизованного мира (остается только Россия).





Возможно, чиновники делают оптимистичный вид, не базируясь в своих прогнозах на твердом фундаменте.





– До сих пор не урегулированы с Россией вопросы по ценам на нефть и газ. Какими могут быть результаты переговоров? Как на них повлияет ситуация с бывшим главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико?





– Не думаю, что в переговорах «Газпром» будет привязываться к личности Бабарико. К сожалению, не видно, что в России обеспокоены его незаконным нахождением в тюрьме.





Считаю, вопросы о ценах на энергоносители будут решаться на уровне Путина и Лукашенко. Переговоры будут связаны не с экономическими обоснованиями, а с политическими отношениями. Если Лукашенко согласится сдавать Беларусь, то Россия может цены снизить.





Но трудно гадать, как Путин и Лукашенко будут договариваться. Если бы российский президент исходил из здравого смысла, то ему целесообразнее было бы заменить Лукашенко во главе Беларуси на более приемлемую фигуру. Но пока нет фактов, которые свидетельствовали бы о таком намерении.





Возможно, сказываются разногласия России и коллективного Запада, который негативно относится к правлению Лукашенко.









– Чего стоит ожидать простым белорусам от 2021 года в экономическом плане?





– Стоит ожидать ухудшения уровня жизни: может быть, не обвального, но реального.





Парадокс, но даже стабильность валютного курса не говорит ни о чем хорошем. Она свидетельствует, что спрос на валюту со стороны малого и среднего бизнеса сокращается. Слежу по валютно-фондовой бирже: оборот на торгах падает. Это значит, что ситуация в экономике ухудшается.





Так что в следующем году будет только хуже: и с зарплатами, и с пенсиями, и с инфляцией, и ценами.