Команда национального лидера Беларуси Светланы Тихановской в ходе онлайн-конференции 15 декабря представила семь направлений экономического давления на действующее руководство Беларуси.





В штабе призывают провести расследование коррупционных схем при поставках товаров из Беларуси компаниями, приближенными к властям;





- остановить международное сотрудничество и финансирование для белорусских госбанков,





- заморозить международное сотрудничество с госсектором (по линии ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка);





- закрыть международные финансовые рынки для эмиссии новых гособлигаций, остановить приток инвестиций и ограничить экспорт ключевых госпредприятий, таких, например, как «Беларуськалий».





В числе предлагаемых мер также ограничение жителями Беларуси покупок товаров и услуг компаний, поддерживающих действующую власть.





Глава Национального антикризисного управления, экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что

все договоренности с кредиторами, подписанные нынешней властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены демократическим руководством Беларуси.

Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко.





Если предложенные механизмы не сработают, говорится в сообщении, может быть применена наиболее радикальная мера — отключение белорусских госбанков от системы SWIFT.



