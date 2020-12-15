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Латушко предупредил кредиторов Лукашенко: долги никто отдавать не будет

В штабе Светланы Тихановской рассказали о плане экономического давления на режим Лукашенко. Команда Светланы Тихановской в ходе онлайн-конференции 15 декабря представила семь направлений экономического давления на правящий режим.

Латушко предупредил кредиторов Лукашенко: долги никто отдавать не будет
Команда национального лидера Беларуси Светланы Тихановской в ходе онлайн-конференции 15 декабря представила семь направлений экономического давления на действующее руководство Беларуси.

В штабе призывают провести расследование коррупционных схем при поставках товаров из Беларуси компаниями, приближенными к властям; 

- остановить международное сотрудничество и финансирование для белорусских госбанков, 

- заморозить международное сотрудничество с госсектором (по линии ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка); 

- закрыть международные финансовые рынки для эмиссии новых гособлигаций, остановить приток инвестиций и ограничить экспорт ключевых госпредприятий, таких, например, как «Беларуськалий».

В числе предлагаемых мер также ограничение жителями Беларуси покупок товаров и услуг компаний, поддерживающих действующую власть.

Глава Национального антикризисного управления, экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что 

все договоренности с кредиторами, подписанные нынешней властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены демократическим руководством Беларуси. 

Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко.

Если предложенные механизмы не сработают, говорится в сообщении, может быть применена наиболее радикальная мера — отключение белорусских госбанков от системы SWIFT. 
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