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Ниже уже некуда? Доллар оттолкнулся от минимума за 115 дней

Белорусский рубль подорожал к корзине валют до максимума за 19 дней. Её значение снижается уже пятые торги подряд. С начала недели стоимость валютной корзины снизилась на 0,16%.

Курс доллара вырос на 0,0013 BYN до 2,5300 BYN/USD. Доллар завершил серию из девяти снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,0618 BYN и вплотную приблизился к минимуму за четыре месяца.

Курс евро снизился лишь на 0,0003 BYN до 3,0721 BYN/EUR. Евро покинул минимум за 18 дней. Предыдущие семь торгов евровалюта дешевела. Общие потери за это время составили 0,0626 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0224 BYN до 3,4448 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 12 дней. А всего неделю назад он находился на максимуме за три месяца.

Центробанк России

В Москве на бирже средневзвешенный курс доллара подскочил на 52 копейки до 73,4453 российских рублей и покинул минимум за четыре с половиной месяца.

Аналогичный курс евро вырос на 58 копеек до 89,16 российских рублей.
Источник: select.by
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