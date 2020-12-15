Эксперт об инфляции: «Как раньше уже не будет»





Для сравнения, в 2017 году инфляция составила 4,6%, в 2018 — 5,6%, в 2019 —4,7%.





Специалисты МАРТ назвали основные причины разогнавшейся и вышедшей в этом году из под контроля инфляции. Первая — наблюдавшееся в течение года ослабление белорусского рубля в валютной корзине. Действительно, если 1 января этого года один доллар стоил 2,1085 рубля, то, скажем, сегодня, в середине декабря за него дают 2,53 рубля. Есть и еще одна причина: неблагоприятная внешняя конъюнктура, которая заключалась в «удорожании за последние двенадцать месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта».





— Скажу, быть может, неожиданное: эти цифры инфляции — на самом деле низкие. Инфляция в 6,6%, какой ее зафиксировали по итогам ноября, однозначно ниже, чем прогнозировали и ожидали аналитики. Инфляция меньше 5% планировалась Нацбанком на 2020 год, но надо понимать, что, к примеру, доллар в этом году подорожал примерно на 20%. То есть валюта подорожала на эту величину, а инфляция оказалась выше, чем было запланировано, пока всего на 1,6%. Значит, «коэффициент передачи» оказался на удивление маленьким. И я в полной мере допускаю, что так действительно вышло: наши рыночные механизмы сработали лучше, чем многие могли бы ожидать. Да, по результатам этого года инфляция будет самой большой за последние четыре года — с того момента, как Нацбанк стал последовательно бороться с ней, — рассказал «Комсомолке» старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Лев Львовский.





Эксперт предлагает разобраться, за счет чего сдерживается инфляция и хорошо ли это, и обращает внимание на последние действия Нацбанка по «зажатию» рублевой ликвидности.





— Это не очень хорошо в долгосрочной перспективе, поскольку экономике нужна действующая финансовая сфера, где будут выдаваться кредиты, а сбережения будут конвертироваться в инвестиции, — считает Лев Львовский.





По его прогнозам, инфляция не сможет быть такой низкой, какой она была последние несколько лет. Как раньше уже не будет.





— Важно то, насколько у Нацбанка хватит политического ресурса. Технический ресурс у Нацбанка есть — это подтверждается тем, что сейчас инфляция в Беларуси не двузначная, хотя могла бы быть такой. С политическим ресурсом ситуация другая: понятно, что сам Нацбанк против необоснованного печатания денег, это неоднократно заявлялось и председателе правления и другими высокими его чиновниками. При этом некоторые члены правительства все чаще и чаще говорят о том, что было бы неплохо возвратиться к прежней практике эмиссии. Не исключено, что в кризисный момент эмиссия произойдет — ну а дальше, новый виток инфляции, девальвация, — прогнозирует экономист.