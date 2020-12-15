"Такой неопределенности не было никогда". За две недели до Нового года проект госбюджета-2021 еще даже не опубликован
За 16 дней до Нового года о проекте госбюджета Беларуси на 2021 год все еще ничего неизвестно. Он даже еще не поступил в Палату представителей, которая через несколько дней завершает свою работу.
В 2018 и 2019 годах в это время бюджет уже обсуждали, его проект был опубликован. Но в этом году документ даже не поступал в Палату представителей. В министерстве финансов «информации, когда проект будет опубликован и поступит в Палату представителей, нет».
Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик полагает, что бюджет рассматривают намного менее публично, чем это было раньше, передает Радио «Свабода».
«Когда составляется бюджет, то надо понимать, что будет с экономикой, какой будет рост. Всегда есть разница между желательным ростом и объективным. Министерство финансов всегда исходило из наихудшего сценария.
Если раньше можно было рассуждать, где и что можно одолжить, то сейчас рассуждения идут совсем по другому сценарию. Перед правительством и Минфином стоит вопрос, что закладывать в бюджет», — считает Чубрик.
По его словам, сейчас и перед бизнесом, и перед чиновниками возникла неопределенность, в которой главную роль играет текущий внутриполитический кризис.
В свою очередь руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук заявил, что правительство пока само не знает, что закладывать в бюджет.
«Такого уровня неопределенности еще не было в нашей истории. От России тоже нечего надеяться. Сотрудничество с международными организациями власть сама себе обрезала. Власть обнулила доверие сектору ИТ, власть не хочет вводить льготы для кафе и ресторанов. Худший вариант — углубление рецессии», — говорит Романчук.
По его мнению, какой-то документ примут, но «уже в следующем году начнут его корректировочные работы».
Источник: telegraf.by
10:16 15/12/2020
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