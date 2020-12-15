Внешний долг Беларуси на 1 октября 2020 года составлял $40,561 млрд.





Белорусская семья из четырех человек – двоих родителей и двоих детей - условно должна внешнему миру $17235.





За 3-й квартал 2020 года внешний долг Беларуси снизился на $554,5 млн. или 1,35%, говорится в отчете Нацбанка РБ.





Примерно 43,37% внешнего долга или $17,591 млрд. приходилось на внешний долг сектора госуправления. За 3-й квартал 2020 год внешний госдолг снизился на $463,3 млн. или 2,57%.





Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $820,6 млн. или 2,02% от общего долга. За 3-й квартал внешний долг регулятора снизился на $84,5 млн. или 9,34%.





Внешний долг банков и НКФО на 1 октября 2020 года снизился на 0,19% или $9,9 млн. и составил $5,1148 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования вырос на 0,23% или $33,5 млн. до $14,8633 млрд.





Просроченная задолженность Беларуси по обязательствам по внешнему долгу на 1 октября 2020 года составила $652,5 млн. и приходится на субъекты хозяйствования.