Тихановская призвала к "нулевой толерантности" к контактам бизнеса ЕС с Минском

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала в понедельник принимать меры, призванные не допустить контакты между компаниями из ЕС и белорусскими властями.