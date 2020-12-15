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Тихановская призвала к "нулевой толерантности" к контактам бизнеса ЕС с Минском

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала в понедельник принимать меры, призванные не допустить контакты между компаниями из ЕС и белорусскими властями.

"Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с Лукашенко и его союзниками", - сказала он, выступая на заседании Европарламента по видеосвязи, цитирует interfax.by

"В этом вопрос должна быть нулевая толерантность", - добавила Тихановская.


Также она считает важным "призывать европейских дипломатов продолжать оказывать поддержку людям в Беларуси".
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