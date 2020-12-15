МАРТ категорически против. Лоббизм интересов «Евроопта» не прокатил

Напомним, недавно Андрей Савиных выступил с инициативой об увеличении порога развития торговых сетей. Согласно законодательству, сейчас одна торговая сеть не может иметь долю в пределах района или города более 20%. Андрей Савиных хочет увеличить ее до 25%. Инициативу уже активно пропиарили по государственному телевидению, как очень важную и нужную, что вызвало бурю возмущения среди всех бизнес-союзов. И не только. Удивились и в МАРТ, в том числе скорости, с которой инициатива продвигалась - уже в среду должно состояться голосование в парламенте, Согласно законодательству, сейчас одна торговая сеть не может иметь долю в пределах района или города более 20%. Андрей Савиных хочет увеличить ее до 25%. Инициативу уже активно пропиарили по государственному телевидению, как очень важную и нужную, что вызвало бурю возмущения среди всех бизнес-союзов. И не только. Удивились и в МАРТ, в том числе скорости, с которой инициатива продвигалась - уже в среду должно состояться голосование в парламенте, пишет ej.by

«Во благо народа и страны»

На пресс-конференции, которая состоялась в Минском столичном союза предпринимателей и нанимателей, Андрей Савиных много говорил о том, сколько готов делать, чтобы стимулировать деловое развитие в Беларуси. По его словам, когда он вносил предложение по 25%, то столкнулся со странной ситуацией непонимания со стороны бизнес сообщества.





«Это не даже преувеличение, а попытка полностью исказить суть дела», - заявил Андрей Савиных. По его словам, поправка очень осторожная, которая не усиливает и не дает никому монопольных преимуществ. Мол, она будет отвечать интересам Беларуси и в первую очередь потребителей.





«Наиболее остро это ограничение проявляется в малых городах и является сдерживающим фактором развития торговли. Если появляется конкурентный магазин, он довольно быстро проходит порог в 20%. Люди жалуются, что у них не могут открыть магазин из-за ограничения. Мы банально наказываем собственного потребителя», - отметил Андрей Савиных. При этом, по его словам, огромное количество аргументов против нововведения просто не соответствуют действительности.





Так, например, противники утверждают, что крупные торговые сети давят производителей, диктуя им, по каким ценам продавать. По мнению Савиных, в этом нет ничего плохого, поскольку средняя рентабельность торговых сетей 1%, а производители имеют рентабельность 5-11% и даже более. Поэтому, если торговые сети вынуждают производителей снижать цены, то это только на благо для потребителя, уверяет председатель комиссии.





Как считает Андрей Савиных, не соответствует действительности и то утверждение, что развитие крупных торговых сетей приводит к закрытию торговых объектов малого и среднего бизнеса. Депутат привел статистику, которая демонстрирует, что количество малых и средних предприятий в торговле каждый год увеличивается.





«Развитие торговых сетей – это глобальная экономическая тенденция, которая идет во всем мире. Эта модель базируется на стандартизации и на эффекте масштаба», - заявил Андрей Савиных и привел данные, что в Финляндии крупные торговые сети контролируют 95% розничной торговли, в Норвегии – 90%, в Швеции – 92%.





«Я убежден, что эта тенденция глобальная и Беларусь не сможет ее избежать. Мы делаем очень робкий шаг, увеличивая с 20% до 25%. Я не слышал ни одного аргумента, который бы на цифрах и фактах доказывал, что я не прав», - заключил Андрей Савиных.

Частный лоббизм вместо взвешенного подхода

Начальник Управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало с юмором оценил прозвучавшие аргументы депутата.





«Савиных допустил одну ошибку, употребив наименование «торговые сети» во множественном числе», - заявил Михаил Жигало. По его словам, когда продвигается инициатива лоббируются интересы не всех крупных торговых сетей, а только одной – «Евроопт», которой руководит ООО «Евроторг». По данным МАРТ, доля этого крупнейшего оператора опережает ближайшего конкурента в 5 раз. То есть с выходом других сетей в малые города и села никаких проблем нет, проблемы есть только у «Евроторга», который уже достиг ограничительной планки.





Примечательно, но Андрей Савиных признался, что действительно, речь идет о «Евроопте», но оправдал свои действия тем, что другие сети не хотят идти в малые города и села, а «Евроопт» хочет, но не может. Поэтому ничего страшного не произойдет, если ему дать такую возможность.





Однако представитель МАРТ с этим не согласился.





«На сегодняшний день созданы все условия для развития торговых сетей в малых населенных пунктах», - заявил Михаил Жигало. Он отметил, что указ президент №345 отменяет ограничения для открытия магазинов в сельской местности. Указ принят давно, но активности в этом направлении со стороны сетей что-то не видно.





По мнению представителя МАРТ, Андрей Савиных, лоббируя интересы «Евроопта», манипулирует цифрами, приводя в пример данные по рынках в других странах. Как отметил Михаил Жигало, в Беларуси совсем другая структура рынка, поэтому приводить подобные сравнения недопустимо. Начальник управления МАРТ предупредил, что принятие поправок усилит риски ценовой нестабильности, возникнет угроза продовольственной независимости, произойдет снижение конкуренции, закрытие торговых объектов малого бизнеса.





«МАРТ придерживается своей позиции, на данный момент действующее ограничение сохранить», - резюмировал Михаил Жигало.

Бизнес-союзы тоже против

Единым фронтом против инициированных поправок выступили и бизнес-союзы. Как заявил директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, депутат Андрей Савиных много говорил о том, что готов помогать бизнесу, но между тем, когда он выходил с данной инициативой, он ни с одним бизнес-союзом даже не посоветовался, но обсудил предлагаемое нововведение.





«И когда МАРТ настоятельно порекомендовал сделать это (посоветоваться с бизнес-союзами – прим. Ред.), было сказано, что торговля – это одна очень крупная компания. Остальные – никто», - рассказал Виктор Маргелов. По его словам, такой подход очень красноречиво демонстрирует, чьи интересы на самом деле лоббирует Савиных.





Как отметил Виктор Маргелов, вопрос не в том, чтобы повысить порог с 20% до 25%, не в этих пресловутых 5%.





«У «Евроопта» в 50 регионах уже более 20%. Как только эта планка поднимется, далее наше законодательство разрешает полтора года наращивать долю без оглядки ни на что. «Евроопт» за эти полтора года сможет увеличить свою долю с 24% хоть до 95%. Но вот через полтора года, когда придет статистика, им запретят расширять. Но эти 95% останутся», - заявил Виктор Маргелов.





Директор бизнес-союза также заявил, что Андрей Савиных манипулирует статистикой, отстаивая интересы одной конкретной торговой сети. И главная причина в том, что «Евроопту» трудно остановиться, так как вся их бизнес-модель построена на агрессивной экспансии. По словам Виктора Маргелов, сравнивать рентабельность торговой сети, где оборачиваемость средств 1 месяц и производителя, где деньги отбиваются в лучшем случае через полгода, некорректно. И Андрей Савиных это прекрасно понимает. Кроме того, у «Евроопта» рентабельность в 1%, потому что идет бурное развитие, на которое списываются средства. И как только развитие остановится, ситуация изменится кардинальным образом, уверен Виктор Маргелов. А вот производители при рентабельности даже в 3% не выживут. По мнению Виктора Маргелова, если уж сравнивать, то наценку.





«Я ответственно говорю, у малого и среднего бизнеса торговая наценка максимум 25%, а крупные сети делают наценку около 40%, может еще и больше. Вот весь секрет успеха. Есть с чего зарабатывать. Есть с чего расти, - заявил директор бизнес-союза. - Давят ли производителя? Давят и еще как. Не надо этой демагогии, что не давят».





По мнению Виктора Маргелова, если лоббизм «Евроопта» пройдет, это приведет не только к закрытию большого числа малых торговых объектов. Закроются и малые производители.





«Малые продают малым и обслуживаются малыми, и падать будут вместе. Уже по некоторым параметрам падении до 40%. Это повышение не просто символическое – это развилка. Либо страна пойдет по поддержке крупных корпораций или по поддержке белорусского народа. Ниже себестоимости отдают крупным сетям и по мелким сетям потом выезжают. Нет равных условий для малого и крупного бизнеса», - отметил Виктор Маргелов.





Важным аспектом является также и то, что

«Евроопт» - это зарубежная торговая сеть.

«Куда прибыль уйдет, в Беларусь или на Кипр?», - спросил директор бизнес-союза. При этом сеть крупнейший в стране импортер, которой просто не интересны мелкие отечественные производители. Ей выгоднее поддерживать импорт, а не белорусского производителя.





«Не нужно Зубкову (гендиректор сети «Евроопт» - прим. Ред.) 50 кг копченостей. Ему нужна минимум машина. Это главная развилка. Крупные дадут выжить только крупным производителям. А мелкие умрут. Мы за противовес, против зарабатывания одиночек», - резюмировал Виктор Маргелов. Его позицию полностью поддержали и другие бизнес-союзы, которые очень удивились, почему депутат Савиных так рьяно лоббирует интересы одной конкретной торговой сети.



