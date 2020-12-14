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МТЗ хочет наладить сборку техники в Египте, чтобы продавать 5 тысяч тракторов в год

Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире (Египет). Об этом сообщил гендиректор МТЗ Виталий Вовк на встрече с председателем египетской части Белорусско-Египетского совета делового сотрудничества, главой компании Egypt International Pharmaceutical Industries Ахмедом Келани, пишет TUT.BY

Фото: пресс-служба МТЗ

— Египетская сторона предлагала несколько площадок. Не все нам подошли, но уже определенность есть. Мы остановились на площадке в Каире, где можно совместить и производство, и фирменную торговлю. Пока все просчитываем, работаем в удаленном режиме. Но я уверен, что движение по проекту будет, так как обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Мы рассчитываем, чтобы сборка тракторов в Каире начнется в 2021 году, — отметил Вовк, слова которого приводит пресс-служба МТЗ.

Что касается торговли, то экспорт МТЗ в Египет в январе — ноябре 2020 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, говорится в сообщении.

— Конечно, хотелось бы больше, но помешала пандемия. В ближайшее время надеемся выйти на продажу минимум 1 тысячи тракторов в год. Это без сборки. Если со сборкой, то до 5 тысяч и выше, — подчеркнул гендиректор.

В феврале МТЗ подписал контракт на поставку в 2020 году 659 тракторов и тракторокомплектов в Египет. При этом двусторонние документы допускали поставку в этом году более 1150 единиц техники в африканское государство, сообщала пресс-служба предприятия. В Минпроме Беларуси ставили задачу не только увеличить продажи техники в Египте, но и организовать сервисное обслуживание и выход на рынки соседних африканских стран.
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