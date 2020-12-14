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Суд признал законным увольнение шахтеров, объявивших забастовку

Суд Солигорского района признал законным увольнение трех шахтеров "Беларуськалия", которые в августе-сентябре приняли участие в забастовке, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Шахтеры "Беларуськалия" / Еврорадио​

Шахтерам отказали в восстановлении на работе, передает "Еврорадио".

Суд решил, что забастовка на предприятии прошла "с явными нарушениями трудового законодательства", поэтому увольнение было оправданным.

Все три шахтера входят в Белорусский независимый профсоюз горняков, который и подал иск в суд в их интересах. Шахтеры требовали восстановить их на работе и выплатить среднюю зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 

Сообщается, что свое увольнение оспаривали электрослесарь П., электромеханик Ч. и электрогазосварщик Ш. второго рудоуправления "Беларуськалия". "Указанные сотрудники предприятия не вышли на работу, так как участвовали в забастовке по решению стачечного комитета. Других сведений и документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия на работе, истец не представил суду. Как определено в ходе судебного разбирательства, забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства. А выдвинутые этими работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с решением коллективного трудового спора. Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно", — сообщает Генпрокуратура.


Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Минском областном суде.

Решение областного суда предсказать несложно: еще в сентябре он признал незаконной августовскую забастовку на "Беларуськалии".
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