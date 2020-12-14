В Литве задержали две партии беларусских сигарет на 3 млн евро

4 декабря на пункт пропуска «Лаворишкес» прибыл грузовой автомобиль Iveco под управлением гражданина России. Водитель заявил, что следует из Москвы в Калининградскую область транзитом через Литву и везет стекловату и битум.





При осмотре автомобиля литовские таможенники обнаружили 468 тысяч пачек беларусских сигарет. Стоимость партии с налогами составляет 1,67 млн евро, сообщает литовская таможня.





Еще одну партию сигарет задержали на прошлой неделе в пункте пропуска «Мядининкай». Сигареты были спрятаны в пластиковых трубах, которые перевозили из Беларуси в Литву. Стоимость 360 тысяч пачек сигарет оцениваетя в 1,3 млн евро. Водитель грузовика арестован на два месяца, сообщает Криминальная служба таможни Литвы.



