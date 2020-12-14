







Кто, когда и почему переехал

— Переезд случился внезапно: когда я приехал сюда, у меня был маленький чемоданчик — двое шорт, две майки.





…Политическая ситуация накалялась. Мы понимали, что в первые дни после выборов будут протесты, с интернетом будут проблемы. Я до последнего думал: ну, ладно, будет как обычно — каждый раз во время выборов примерно такой сценарий — и ничего, живём.





Но в этот раз было больше информации о возможных проблемах с интернетом. Так как у нас все клиенты в Штатах и Европе и общение с ними происходит по интернету, то это могло быть большим риском для бизнеса. Поэтому я буквально за два дня собрал маленькую команду — в основном Sales и Customer Success, и мы приехали сюда просто для того, чтобы переждать проблемы с интернетом.





Но потом ситуация начала накаляться, и стало понятно, что стоит остаться здесь на какое-то время. Тем более что в тот момент мы стали рассматривать Украину как место хайринга: в Беларуси людей уже не хватало, и мы начали собеседовать в Украине.





Что изменил переезд

Сейчас у нас здесь [в Киеве] 5-6 человек. (Всего в Splitmetrics — 50 человек. — Прим. dev.by).





С точки зрения операционной работы мало что поменялось. С самого основания компании мы строили ремоут-процессы, набирая людей в регионах. Ни коронавирус, ни политическая ситуация, ни найм людей в других локациях на процессы сильно не повлияли.





Настроения, конечно, изменились.





Про ощущения от Киева и планы

— Мне Киев очень нравится. Я прям кайфую.





Если честно, я ещё не так много сталкивался с госслужбами, но в целом, если задаться целью, то получить вид на жительство, создать компанию, ФОП или ещё что-то такое, для граждан Беларуси не является проблемой. Это достаточно простая процедура, и, насколько я понимаю, сейчас это ещё больше упростили (На самом деле, не всё так просто. — Прим. dev.by).





Поэтому мы и выбрали Киев, так как понимали, что это одна из комфортных и быстрых локаций, куда при необходимости можно переехать и всей командой.





Сейчас весь ИТ-бизнес Беларуси находится в ожидании. Возьмём ПВТ: это достаточно комфортный и выгодный налоговый режим, классная зона, аналог которой найти достаточно сложно. Для больших компаний это важно: то переезд в место, где налоги в два раза выше, съедает твою маржу.





Поэтому бизнесы выжидают. Очевидно, что все подготовили план Б: что делать в случае, если закроют ПВТ или начнётся рейдерский захват компаний.





Мы сделали то же самое: мы посмотрели [на такие аспекты], как физическая безопасность людей, экономическая безопасность компании, денежные потоки, и на каждый случай у нас есть план.





Думаю, большинство компаний Беларуси большей частью штата находятся ещё в Беларуси, но при необходимости всё легко изменится — достаточно нескольких триггеров.





У больших компаний — Wargaming или аутсорсинговых компаний — есть требования по безопасности. Заказчик может попросить команду, чтобы она не работала в стране с высокими рисками. Знаю, что в связи с этим уже были переезды аутсорса. То есть они были обусловлены больше требованиями заказчика, чем необходимостью.





Я не получал от команды однозначного фидбека, что мы хотим куда-то переехать. Поэтому компанией мы этого не делаем, но если человек такое желание изъявляет, то мы предоставляем ему пакет финансовой и юридической помощи.





Splitmetrics

Стартап основан в 2017 году Евгением Невгенем и Максимом Каменковым. Занимается тестированием и оптимизацией страниц в магазинах приложений, повышая итоговую конверсию пользователей; помогает улучшать возможности Apple Search Ads за счёт расширения числа доступных инструментов по продвижению приложений.





Выпускает два продукта — Splitmetrics (тестирование и аналитика мобильных приложений) и SearchAdsHQ (официальный партнёр Apple по рекламе в Apple Search Ads).





Годовая выручка — 4 млн долларов. Количество клиентов — около 200, в основном большие издатели игр из США и Европы. Среди пользователей сервисов SplitMetrics — Google, Rovio и Wargaming. Количество сотрудников — около 50. Офис разработки находится в Минске.