+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цены "не спыніць, не стрымаць": ж/д проезд тоже дорожает

В Беларуси устанавливаются новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа.


Такое решение содержит постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года № 82. 

"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа грузобагажа в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов", - говорится в сообщении на сайте МАРТ, которое цитирует interfax.by
В министерстве пояснили, что "решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом".

По данным МАРТ, сейчас население возмещает якобы менее 15% затрат на оказание внутринациональных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется.

"В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке", - утверждает МАРТ.

Там также напомнили, что в предыдущий раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования увеличивались в декабре 2019 года. 


Напомним, в начале декабря подорожал проезд в общественном транспорте - городском и пригородном. Также с 21 декабря дорожает интернет у госоператора "Белтелеком". А цены на продукты и товары уже давно заметно выросли и продолжают расти.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]