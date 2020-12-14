+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минстрой РФ: запрет на въезд не распространяется на рабочих из Беларуси

Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило предложения, чтобы упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках.

Недостаток рабочей силы на стройках объясняется запретом на въезд в Россию иностранных работников. Кроме того, часть мигрантов перешла с работы на приостановленных весной 2020 года объектах строительства в сферу производства.

По данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов России ощущается нехватка мигрантов на стройках. В целом потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тыс. человек.

Минстрой сообщает, что в настоящее время запрет на въезд в Россию не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Беларуси — сотрудников местных компаний, занятых в беспрерывных производственных процессах на промышленных предприятиях.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]