Экономист Дмитрий Крук вышел на свободу после 15 суток ареста

Напомним, экономист был задержан в Минске 29 ноября около полудня в магазине. Однако ему инкриминировали участие в несанкционированной массовой акции, с чем Дмитрий Крук согласен не был.





В итоге судья Анастасия Ачалова в суде Ленинского района присудила экономисту 15 суток ареста по ч.1 ст. 23.34.





В одной из недавних работ, написанной в соавторстве с экономистом Львом Львовским, Дмитрий Крук отмечал, что политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы.





«В современной Беларуси мы наблюдаем насилие со стороны силовых структур, пытки и уголовные обвинения протестующих. Вместе с тем, отсутствуют прецеденты привлечения к ответственности и суду за насилие лиц со стороны силовых структур. Как следствие, общественное доверие к правоохранительной системе в целом тает, и сделки, которые ранее заключались с уверенностью в том, что выполнение контракта будет поддержано законом, перестают заключаться», - говорилось в исследовании.