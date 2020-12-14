Заводчане стали массово выходить из провластного сообщества, чтобы объединиться в независимое движение. На работников стало оказываться неприкрытое давление со стороны руководства предприятия и городских властей. Подробнее — в материале « Сильных Новостей ».





Ответственность по созданию первичной ячейки Белорусского независимого профсоюза взял на себя старший мастер по ремонту оборудования ЦРМО Вадим Лаптик. Он рассказал, в связи с чем у заводчан появилась такая потребность, а также с каким противостоянием со стороны руководства и местных властей им уже пришлось столкнуться.





— Все началось с 17 августа, когда на заводе состоялась мини-забастовка, организованная провластным профсоюзом. Когда мы увидели требования работников завода, оформленные в документ, то все яро загорелись, что этим сможем что-то изменить. И люди стали подписываться, — вспоминает события Вадим.





В документе прописывалось, что заводчане хотят воспользоваться своим правом на забастовку согласно ст. 41 Конституции Республики Беларусь для защиты своих социальных интересов. Работники БМЗ отказывались выполнять свои трудовые обязанности с 12.00 до 17.00 17 августа, а в случае невыполнения требований обещали уйти в бессрочную забастовку.





В числе требований профсоюз прописал отставку президента и всего действующего правительства, проведение новых честных выборов, немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых в местах лишения свободы, а также прекращение политические репрессии.





— Мы верили в силу этого документа, — продолжает Вадим Лаптик. — Но события того дня показали, что «Белпрофмаш» нас нагло обманул. Мы все видели призыв Вячеслава Липаткина (заместитель председателя профсоюза БМЗ, — прим. редакции), когда 17 августа около корпуса заводоуправления он всех убеждал в законности и правильности такого решения. Но чуть позже решил отказаться от своих слов.









Сейчас в организации забастовки предъявлено обвинение четырем заводчанам. Одному из них после этого пришлось покинуть территорию страны, трое остались здесь. Игорь Поваров оказался крайним. Он сейчас находится в гомельском СИЗО.





— Именно эти события показали нам, что это не наш профсоюз, он не выполняет свои функции. И мы стали искать альтернативу, и нашли ее в БНП, — говорит Вадим. — Попросили встречи с представителями независимого профсоюзного движения, назначили время и место.





И первое, с чего началась встреча, это предупреждение о неминуемых преследованиях, давлении, прессинге на работе и вне ее. Предупреждали о возможном «общении» с представителями КГБ.





Эти слова нашли свое подтверждение сразу же. Когда мы решили с активистами встретиться вновь в этом кафе, хозяйка нам отказала в бронировании столика — ей поступил «предупредительный» звонок: «Еще раз пустишь, твое заведение быстро закроем».





Эти «отголоски 90-х» нас не остановили, и мы объявили о начале кампании по созданию первички БНП на заводе.





Насколько известно «Сильным Новостям», уже в сентябре из провластного профсоюза вышло более 400 человек. Заявление на вступление в БНП пока донесла половина из них.





— Для того, чтобы получить официальный статус первички, необходимо получить регистрацию в райисполкоме, — поясняет Вадим Лаптик. — Для этого нам нужно было выборным путем утвердить актив в составе одиннадцати человек и найти помещение для указания юридического адреса объединения.





Если с первым условием было проще, то поиск арендного помещения оказался задачей не из простых. На это ушло целых две недели. Подобных услуг в городе было предостаточно. И мы стали звонить.





Разговаривали со многими индивидуальными предпринимателями и организациями, которые сдают в наем помещения. Всех устраивала цена, договаривались и о сроках сдачи. Но когда они слышали, для чего нам помещение, все шли в отказ: «Вы классные ребята, молодцы, мы мысленно с вами, но в аренде вынуждены отказать. Нам проблемы не нужны».





И все-таки мы нашли того, кто решился. Он частный предприниматель. Мы ему все объяснили, что будут звонки и прочее. Он сказал, что готов.





И вот, 21 ноября мы организовали крупный семинар с участием лидеров республиканского БНП, провели выборы, определили актив. Были избраны 11 человек.





7 декабря документы с просьбой о регистрации первички легли на стол райисполкома. В этот же день к нашему арендатору пришли.





Это были люди из райисполкома. Они настоятельно просили его отказать нам в аренде. Когда мужчина сказал, что не собирается этого делать, чиновники прямо сказали, что «тогда будет по-плохому».





Уже на завтра мужчина появился в одном из провластных телеграм-каналов, где его назвали «провокатором», «слили» его персональные данные и «прошлись» по личной жизни, полив грязью. А ведь он человек хороший и достойный. Давление на него сейчас оказывают больше, чем на нас, «жиманули» крепко.





Не оставили без внимания и тех, кто прописан в активе. На сегодня уже к двоим из списка подходили руководители и просили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Ребята пошли в отказ. Но им пояснили, что долго сопротивляться они не смогут.





«Сильным Новостям» стало известно, что началось давление даже на тех, кто еще не написал заявление в БНП, но уже вышел из провластного. Тот же Вячеслав Липаткин пишет докладные начальникам структурных подразделений, где указывает на сотрудника, который посмел выйти из профсоюза. Просит провести профилактическую работу. После этого сам приглашает заводчанина к себе на разговор.





Мы связались с несколькими работниками, сходившими на такую «беседу». В кабинете работника встречают Липаткин вместе с заместителем генерального директора Александром Янгуразовым (в недавнем прошлом — начальник жлобинского КГБ). Они интересуются, что не устраивало в работе профсоюза и не пора ли «одуматься». «Сидят вальяжно, чувствуешь себя на допросе в РОВД», — прокомментировали заводчане.





— В настоящий момент мы в стадии ожидания, — продолжает Вадим Лаптик. — На регистрацию первички дается месяц. Сейчас задача райисполкома — искать рычаги давления на каждого из нас, а наша — выстоять этому противостоянию.





Мы изучали опыт других предприятий. Самая долгая история создания первички была у «Реммонтажстроя» — он до аутсортинга входил в состав «Беларуськалия». Ребята «бились» 8 месяцев. Но им все же удалось. Причины отказа были разные: то райисполком терял квитанцию об оплате, то увольняли людей из указанного актива. Главное, — что рабочие не сдались. Надеюсь, металлурги в этой борьбе проявят свои силу и мощь, не сдадут назад и будут стоять до победы.





Вадим Лаптик, напомним, старший мастер. В этой должности он уже полтора года, до этого четыре года был мастером. На завод устроился около десяти лет назад. Получает второе высшее образование, имеет достаточно высокий уровень заработка.





— Для чего это вам? Зачем пошли против системы?





— У всех есть точка невозврата, и я свою достиг. Случилось это после выборов. 9 августа я спокойно лег спать, а 10 проснулся в новой стране. Я увидел тот ужас, что творится вокруг, и понял, что таким, как раньше, уже не стану, обратно не вернусь.





Сейчас от некоторых слышу, что «переобулся», мол столько лет на руководящей должности, значит, был в системе. Нет. Просто если раньше мог на что-то закрывать глаза, то сейчас не хочу и не буду!





— А что руководство? Уже вызывало «на ковер?»





— «Поучительные» разговоры не прекращаются. Но достигли такой договоренности: на работе — работа, а в свободное время — что хочешь, то и делай. Меня это устраивает.





Но давление, конечно же, есть. Мне отказали в учебе, которая была запланирована давно, не подписали «синюю бумажку» (заявление за свой счет, — прим. редакции) по семейным обстоятельствам. «Закидали» документацией, появилось много-много ненужной работы. В общем, раньше был на хорошем счету, а теперь на особом контроле! И так со всеми ребятами, кто со мной в одной команде. Но мы же сильные, мы справимся!





Переживают родные, не без этого. Понятное дело, я ничего не делаю противозаконного. Но в наше время даже невиновность становится обвиняемой.





Это первый опыт для нашего города. И от этого сложнее. Но ведь и так же интереснее — мы пишем историю. И надеемся, она будет со счастливым финалом.





Заводчане надеются, что желающие помочь с арендным жильем или предоставлением площадки для встреч в Жлобине или районе обязательно найдутся.