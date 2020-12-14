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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

То ли еще будет? Доллар упал почти до четырехмесячного минимума!

Доллар упал до минимума за 115 дней, а евро до минимума за 18 дней. Корзина валют подешевела на 0,03% до минимума с начала декабря.

Курс доллара упал ещё на 0,0047 BYN до 2,5287 BYN/USD.

С начала декабря доллар дорожал лишь однажды на самых первых торгах. Потом началась серия из девяти снижений подряд, за время которой его курс обвалился на 0,0618 BYN и вплотную приблизился к минимуму за четыре месяца.

Курс евро снизился на 0,0032 BYN до 3,0718 BYN/EUR. Евровалюта дешевеет седьмой раз. Её потери за это время составили 0,0626 BYN.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0033 BYN до 3,4672 BYN/100 RUB. Рубль РФ приближается к максимуму за три месяца.

Итоги недели 7—11 декабря 2020 на БВФБ

Белорусскому рублю удалось завершить прошлую неделю существенным укреплением к доллару и евро, лишь немного уступив российскому рублю:

курс доллара −0,0363 BYN (−1,41%);
курс евро −0,0495 BYN (−1,58%);
курс российского рубля +0,0024 BYN (+0,07%);
корзина валют −0,71%.

Центробанк России

Банк России принял решение понизить официальный курс доллара на завтра на 19 копеек до 72,9272 российских рублей.

Стоимость доллара опустилась до минимума за четыре с половиной месяца. Последний раз ещё ниже он находился 30 июля 2020 — на уровне 72,2348 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра опустился на 19 копеек до 88,5847 российских рублей — минимума за три месяца.

Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль за неделю существенно подорожал к доллару и евро:

курс доллара −1,1334 RUB (−1,53%);
курс евро −1,4874 RUB (−1,65%)
Источник: select.by
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