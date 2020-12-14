Высокие траты на еду в структуре расходов домашних хозяйств считаются показателем низкого уровня жизни: основная доля бюджета уходит у семьи на удовлетворение физиологических потребностей.





В рейтинге из 40 стран, составленном РИА Новости, белорусов обогнали россияне, которые тратят на еду 29,7% своего бюджета, а также прибалты и жители других стран Европы.





Судя по рейтингу, лучше всего обстоят дела у жителей Люксембурга, которые тратят на еду всего 8,4% доходов, а также у граждан Нидерландов и Великобритании.





Впрочем, не хлебом единым сыты белорусы. Даже будучи стесненными в средствах, они не жалеют денег на досуг и культуру. Эти траты (7,6%) у белорусов оказались даже выше, чем у лидера рейтинга (6,2%) и жителей многих стран, которые предпочитают направлять свободные средства на другие цели.





Ожидаемо мало тратят белорусы на кафе и рестораны - 2,9% семейного бюджета. Почти столько же (2,8%) уходит у наших граждан на алкоголь и сигареты.





Последние строчки рейтинга занимают Молдова, Украина и Казахстан. Жители этих стран тратят на еду 40,6%, 47,9% и 49,4% своего бюджета соответственно.





Рейтинг составлен РИА Новости на соновании анализа официальной статистической информации о бюджетах домохозяйств