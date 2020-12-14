+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Крупная сделка на рынке недвижимости: сеть медцентров «Семья и здоровье» приобрела здание банка в Могилеве

Крупная белорусская сеть медицинских центров «Семья и здоровье» («Новамед») приобрела в собственность бывшее банковское здание площадью около 4600 кв. м на ул. Дзержинского, 7А, в г. Могилеве и планирует перепрофилировать его под современный медицинский центр.




Консультантом сделки выступила международная компании NAI Global в Беларуси.

Как сообщили в NAI Belarus, медцентр в Могилеве будет развиваться под брендом «Семья и здоровье» и входить в сеть медицинских центров, расположенных в Бресте, Гомеле, Жлобине, Мозыре, Светлогорске и в Речице. В состав сети входит крупнейший частный медицинский центр на территории страны — медицинский центр «НОВАМЕД» в Бресте.

Медицинский центр в Могилеве будет предназначен для консультативного приема больных, их обследования в специализированных диагностических кабинетах, лечения терапевтическими методами.

Стороны сделки также поделились своими мнениями по поводу проекта.

По словам заместителя директора «Семья и здоровье» Светланы Купреевой, новым направлением для частной медицины в Могилеве будет стационарзамещающая хирургия («хирургия одного дня»), которая позволит пациентам максимально быстро вернуться домой в знакомую обстановку, уменьшает риск инфицирования внутрибольничной инфекцией, пациенты попадают в знакомую для иммунной системы микробиологическую обстановку, сокращаются потери трудоспособности.

Также в центре будет открыто прогрессивное направление хирургии — эндоскопическая и лазерная хирургия.

Оценку сделке дал и управляющий директор NAI Belarus Андрей Павлышко:

— Сделка в Могилеве является показательным примером, когда удачно пересеклись интересы как банка «БелВЭБ» по трансформации сети по переводу территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов, так и потребностей могилевского региона по развитию качественной частной медицины в рамках единого проекта.
Realt.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]