











Консультантом сделки выступила международная компании NAI Global в Беларуси.





Как сообщили в NAI Belarus, медцентр в Могилеве будет развиваться под брендом «Семья и здоровье» и входить в сеть медицинских центров, расположенных в Бресте, Гомеле, Жлобине, Мозыре, Светлогорске и в Речице. В состав сети входит крупнейший частный медицинский центр на территории страны — медицинский центр «НОВАМЕД» в Бресте.





Медицинский центр в Могилеве будет предназначен для консультативного приема больных, их обследования в специализированных диагностических кабинетах, лечения терапевтическими методами.





Стороны сделки также поделились своими мнениями по поводу проекта.





По словам заместителя директора «Семья и здоровье» Светланы Купреевой, новым направлением для частной медицины в Могилеве будет стационарзамещающая хирургия («хирургия одного дня»), которая позволит пациентам максимально быстро вернуться домой в знакомую обстановку, уменьшает риск инфицирования внутрибольничной инфекцией, пациенты попадают в знакомую для иммунной системы микробиологическую обстановку, сокращаются потери трудоспособности.





Также в центре будет открыто прогрессивное направление хирургии — эндоскопическая и лазерная хирургия.





Оценку сделке дал и управляющий директор NAI Belarus Андрей Павлышко:





— Сделка в Могилеве является показательным примером, когда удачно пересеклись интересы как банка «БелВЭБ» по трансформации сети по переводу территориальной сети на высокотехнологичный формат обслуживания клиентов, так и потребностей могилевского региона по развитию качественной частной медицины в рамках единого проекта.