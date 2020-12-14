Еще один технологический гигант покидает Кремниевую долину

"Исход корпораций из Кремниевой долины назревал давно, а пандемия только доказала, что географическое положение сотрудников в современном мире играет не такую уж важную роль", - сообщили в компании.





При этом компания продолжит поддерживать работу своей бывшей штаб-квартиры в Редвуд-Сити и других офисов в Санта-Монике, Сиэтле, Денвере, Орландо, Флориде, Берлингтоне и Массачусетсе.





"Этот шаг был предпринят на фоне стремления Oracle сократить расходы во время перехода от традиционного программного обеспечения к облачным вычислениям. Это уже привело к снижению доходов компании на протяжении двух лет", - пояснили в компании.





Как отмечают в Oracle, большая часть сотрудников компании сможет самостоятельно выбирать место для работы или продолжить работу из дома в течение полного или неполного рабочего дня.





Oracle стала последней технологической компанией, которая покинула Калифорнию из-за высоких налогов.





Oracle Corporation - американская корпорация-производитель програмного обеспечения, основанная в 1977 году. По состоянию на конец мая ее штат составлял 135 000 человек. Компания разрабатывает системы управления базами данных, бизнес-приложения и облачные сервисы.





Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас.