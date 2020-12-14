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Прогноз по валютам: дешевый доллар, это надолго?

На внутреннем рынке на минувшей неделе белорусский рубль укрепился к двум иностранным валютам и в целом к валютной корзине. Продолжится ли снижение доллара и евро? Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.


На внешних рынках основным фактором прошедшей недели было укрепление российского рубля. Евро к доллару снизился незначительно - с 1,2160 до 1,2140, или на 0,2%. При этом к российскому рублю доллар подешевел с 74,2 российского рубля до 73,1, или 1,5%.

Евро к российскому рублю снизился с 90,3 до 88,8 российского рубля, или на 1,7% .

В результате к белорусскому рублю доллар и евро заметно подешевели, а российский рубль незначительно подорожал.

Доллар за неделю снизился на 1,41%, евро подешевел на 1,58%, а российский рубль вырос на 0,07%.

В итоге стоимость валютной корзины снизилась на 0,71%. Это первое недельное укрепление белорусского рубля к корзине после трех недель его снижения.

На начавшейся неделе может продолжиться укрепление российского рубля к иностранным валютам благодаря растущей стоимости нефти. В этом случае доллар может снизиться до 2,50 белорусского рубля .

Евро может подешеветь до 3,03 белорусского рубля .

А российский рубль может вырасти до 3,47 белорусского рубля за 100 российских, считает эксперт.
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