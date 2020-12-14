Прогноз по валютам: дешевый доллар, это надолго?





На внешних рынках основным фактором прошедшей недели было укрепление российского рубля. Евро к доллару снизился незначительно - с 1,2160 до 1,2140, или на 0,2%. При этом к российскому рублю доллар подешевел с 74,2 российского рубля до 73,1, или 1,5%.





Евро к российскому рублю снизился с 90,3 до 88,8 российского рубля, или на 1,7% .





В результате к белорусскому рублю доллар и евро заметно подешевели, а российский рубль незначительно подорожал.





Доллар за неделю снизился на 1,41%, евро подешевел на 1,58%, а российский рубль вырос на 0,07%.





В итоге стоимость валютной корзины снизилась на 0,71%. Это первое недельное укрепление белорусского рубля к корзине после трех недель его снижения.





На начавшейся неделе может продолжиться укрепление российского рубля к иностранным валютам благодаря растущей стоимости нефти. В этом случае доллар может снизиться до 2,50 белорусского рубля .





Евро может подешеветь до 3,03 белорусского рубля .





А российский рубль может вырасти до 3,47 белорусского рубля за 100 российских, считает эксперт.