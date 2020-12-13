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В Беларуси, наконец, начнут выпускать картофель фри

Цех быстрого замораживания будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года на РУП «Толочинский консервный завод», пишут "Витебские вести".



— Будем изготавливать полуфабрикат — картофель фри из собственного сырья с использованием отечественной инновационной технологии льезонирования. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, — сказал директор завода Анатолий Анюховский. — Это удивительно, но имея огромное количество картофеля в Беларуси, мы до сих пор отдельные продукты из него ввозим из-за границы. Создание подобного производства позволит не только обеспечить импортозамещение, но и расширить географию поставок на экспорт. Производственная мощность линии — 3,64 тыс. тонн в год, при необходимости может быть увеличена вдвое.

В начале следующего года на новом объекте завершат пуско-наладочные работы с участием представителей компании Agricultural Production & Handling B.V. (Голландия) — производителя оборудования. Ввод объекта  запланирован на февраль 2021-го. В дальнейшем предусмотрена заморозка ягодных культур, произрастающих в собственном плодово-ягодном саду, площадь которого составляет 627 га, где выращивают яблоки, груши, сливы, вишню, черную и красную смородину, черноплодную рябину, крыжовник, малину и голубику.

Кстати, сегодня картофель — основа экономики предприятия. Рентабельность его продаж — более 20%. Большая часть урожая отгружается в Россию и Украину.
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