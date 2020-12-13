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В Беларуси надо ликвидировать или перепрофилировать около 400 госпредприятий

В Совете министров РБ считают, что из примерно 400 устойчиво неплатежеспособных предприятий имеет смысл поддерживать только 20–25, остальные надо санировать или ликвидировать.


Об этом сообщил премьер-министр РБ Роман Головченко в ходе обсуждения программы деятельности правительства до 2025 года в Палате представителей Национального собрания РБ.

Он заявил, что в настоящее время разработаны подходы к механизмам оздоровления предприятий. Правительство разделило все белорусские государственные предприятия на три группы.

В первую входят платежеспособные, которые, как считают в правительстве, могут развиваться самостоятельно без существенной поддержки со стороны государства. Как подчеркнул, Роман Головченко, в данную группу входят около 80% госпредприятий.

В то же время, отметил он, они нуждаются в определенном финансовом оздоровлении и улучшении менеджмента. Для реализации данных целей правительство планирует реализовать пилотный проект по созданию госкорпораций.

Ко второй группе относятся предприятия с высоким уровнем долговой нагрузки, в связи с чем практически все, что они зарабатывают, уходит на обслуживание долгов. Однако в правительстве считают, что они способны развиваться, поэтому необходимо принять меры по их финансовому оздоровлению. Таких предприятий около 250.

В третью группу входят уже упомянутые устойчиво неплатежеспособные предприятия. Роман Головченко сообщил, что это, в основном, небольшие предприятия, и половина из них относится к сельскому хозяйству. Он также отметил, что работники этих предприятий должны быть трудоустроены.

Премьер-министр подчеркнул, что он не согласен с теми людьми, которые считают государственный сектор экономики РБ безнадежным, но предприятия нуждаются в оздоровлении и повышению эффективности их деятельности. Он считает большим плюсом для страны то, что у нас не только сохранились, но и развились центры компетенций в области машиностроения, приборостроения и нефтехимии.

Кроме того, Роман Головченко сказал, что план оздоровления государственных предприятий не предполагает создания каких-либо особых условий по поддержке госсектора.
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