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Белорусская мясо-молочка фактически стала банкротом

Предприятия оказались не способны расплатиться по своим обязательствам.


Белорусская мясо-молочка является фактическим банкротом. Предприятия в очередной раз оказались не способны расплатиться по своим обязательствам, потому государственный бюджет спешит на помощь, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Правительство выдаст молокозаводам и мясокомбинатам субсидии на уплату части процентов по кредитам. Соответствующее постановление Совета Министров от 9 декабря 2020 года №715 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идет о кредитах на текущую деятельность восьми предприятиям - Верхнедвинскому маслосырзаводу, Витебскому мясокомбинату, Глубокскому молочно-консервному комбинату, ОАО «Молоко», Оршанскому мясоконсервному комбинату, Полоцкому молочному комбинату, Поставскому молочному заводу, Глубокскому мясокомбинату.

Субсидии выделяются из средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства.
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