Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии





Об этом на форуме Нобелевской премии мира в минувшую пятницу заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.





«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — предупредил он. К такой ситуации привели уже существовавшие «неравенство и несправедливое устройство общества, которые выявила пандемия».





Гутерриш отметил, что уже причиненный ущерб не способна исправить никакая вакцинация. Генсек ООН назвал происходящее глобальной угрозой, на которую страны не выработали совместного ответа, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляла всю необходимую информацию для борьбы с инфекцией, передает РБК.





Реакция на пандемию была фрагментарной и хаотичной, констатировал Гутериш. «Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и за передовые медицинские услуги», — сказал он и призвал не допустить повторения ситуации при распределении вакцин от COVID-19.