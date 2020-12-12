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Выяснили, какую комиссию придется заплатить за снятие денег в банкомате «чужого» банка

На улицах столицы установлены сотни банкоматов, но порой, чтобы срочно снять наличку или посмотреть баланс карты, приходится пользоваться устройствами «чужого» банка.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил, какую комиссию придется заплатить.

Самая большая комиссия за снятие белорусских рублей в «чужих» банкоматах по картам «Банка БелВЭБ» (3 %, минимум 7 руб.), «БПС-Сбербанка» (4 %, минимум 5 руб.) и «Приорбанка» (3 %, минимум 5 руб.). Правда, эти суммы могут быть меньше в случае, если карты подключены к пакетам услуг.

В «Белгазпромбанке» сократился список банков-партнеров, теперь среди них остались только «Белагропромбанк» и «МТБанк».

В «Белинвестбанке» увеличился минимум за снятие. Был 2,5 %, минимум 2 руб. — стал 2,5 % (3 руб.).

В «БНБ-Банке» изменились банки-партнеры, в устройствах которых можно снимать наличные с меньшей комиссией: теперь вместо восьми партнеров осталось только два — «Белгазпромбанк» и «Альфа-Банк».

В «Банке «Решение» изменилась комиссия за снятие во всех «чужих» банкоматах. Теперь и в устройствах банков-партнеров, и в остальных плата взимается одинаковая.

В «Статусбанке» по «СТАТУСкарте» изменилась комиссия. Раньше можно было снимать без комиссии в банкоматах «Белгазпромбанка» и «Белагропромбанка», сейчас — только в кассе «Статусбанка».
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