+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Рейтинг моделей, которые лучше сохраняют свою стоимость.

Эксперты агентства "Автостат" представили результаты ежегодного исследования "Residual value", результатом которого становится рейтинг моделей, которые лучше сохраняют свою стоимость.

В рамках исследования специалисты также подготовили список массовых кроссоверов и внедорожников в возрасте 5 лет, которые, наоборот, больше всего теряют в цене.

Opel Mokka
В сегменте SUV (B) лидером антирейтинга оказался Opel Mokka в модификации с бензиновым мотором 1,4 л, механической КП и полным приводом. Индекс остаточной стоимости этой модели – 55,7%. То есть, этот автомобиль, который был куплен новым в 3 квартале 2015 года, спустя 5 лет (3 квартал 2020-го) придется продать за цену, которая в среднем будет на 44,3% ниже первоначальной.

Среди моделей SUV (C) аутсайдером стал кроссовер Opel Antara с дизельным двигателем 2,2 л, АКП и полным приводом. Его результат – 48,2%. Иными словами, потеря стоимости за 5 лет составит более половины, пишет interfax.by
В сегменте SUV (D) больше других теряет в цене внедорожник УАЗ "Патриот", оснащенный дизельным мотором 2,2 л и "механикой". По итогам 3 квартала 2020 года остаточная стоимость 5-летнего такого автомобиля составляет 56,9%.

Среди моделей сегмента SUV (E) самую низкую остаточную стоимость имеет Nissan Pathfinder, укомплектованный бензиновым двигателем 3,5 л и "автоматом". Через 5 лет она равна 51,9%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]ex.ru