Bloomberg: Швеция намерена отказаться от наличных денег
Швеция намерена до 2022 года рассмотреть возможность перехода на цифровой аналог национальной валюты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пера Болунда, пишет ТАСС.
По его данным, 11 декабря было начато исследование потенциального перехода на электронные деньги. Ожидается, что процесс изучения такой возможности должен завершиться к концу ноября 2022 года.
В ноябре Шведское радио, ссылаясь на доклад Центрального банка, сообщало, что наличными деньгами производится менее 10% всех платежей в стране. Находящаяся в обращении наличность составляет всего 1% ВВП, в то время как в еврозоне этот показатель равен 11%.
13:25 12/12/2020
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