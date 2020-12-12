Forbes назвал самую щедрую страну в мире

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Авторы списка подчеркивают, что не все пожертвования были перечислены на борьбу с коронавирусом.

В уходящем году самой щедрой страной по количеству пожертвований на душу населения стала Ирландия. Об этом в пятницу, 11 декабря, пишет Forbes.





Отмечается, что наибольшие пожертвования ирландцы делали в Фонд помощи семьям Навахо и Хопи - коренным народам, проживающим на территории США в знак благодарности помощи, которую эти народы оказали Ирландии во времена Великого голода, произошедшего на острове в 1872 году.





В пятерку также попали США, Великобритания, Канада и Австралия. В течение года не все пожертвования были связаны с COVID-19. Поддержку получили также организации, которые борются за всеобщее равенство. Кроме того, американский продовольственный фонд провел самую успешную кампанию по сбору средств в 2020 году. Организация собрала более 44 миллионов долларов, чтобы накормить нуждающихся американцев.





Наибольшее количество личных денег - 1 млрд долларов на борьбу с коронавирусом отдал основатель Twitter Джек Дорси. Таким образом он стал самым щедрым жертвователем как по абсолютной сумме, так и по доле от своего состояния, пишет korrespondent.net







