Ранее ФАС России передала в Комиссию заявление акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (Российская Федерация) о возможных нарушениях общих правил конкуренции обществом с ограниченной ответственностью «Несвижский завод детского питания» (Республика Беларусь).





В заявлении российский производитель указал, что с 2020 года в торговых сетях реализуется кисломолочный напиток под брендом «IMMUNO Lakto», выпускаемый ООО «Несвижский завод детского питания», дизайн упаковки и название которого схожи с производимым АО «Вимм-Билль-Данн» кисломолочным напитком под брендом «Имунеле».





По мнению заявителя, это вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товара и может квалифицироваться как признаки недобросовестной конкуренции со стороны белорусской компании.





Компании являются конкурентами на рынке кисломолочных напитков, зарегистрированы на территориях разных государств-членов Союза, что определяет компетенцию наднационального органа ЕАЭС по урегулированию этого спора.





По итогам рассмотрения материалов и рабочих совещаний антимонопольным блоком Комиссии участникам спора — производителям кисломолочных напитков «IMMUNO Lakto» и «Имунеле» предложено в установленные сроки провести редизайн упаковок продукции и уведомить об этом ЕЭК.