Почему белорусский сахар в России продается дешевле, чем у нас?





"Что касается стоимости внутри страны, то есть уровень, ниже которого нельзя снизить цены, чтобы не «убить» свои сахарные заводы", -- сказал Александр Субботин. Как будто это не Совмин устанавливает цены для внутреннего рынка. Соответственно, он и может их отменить.





"Есть много игроков, которые хотят, чтобы мы не только ушли с мирового рынка, но и освободили свой рынок для чужого сахара. Поэтому снижение цены многие могли бы использовать, чтобы остановить наши заводы. И это закон экономики — когда своего товара не оказывается на рынке, то его импортный заменитель будет дороже. Т. е. в любом случае обычный потребитель проиграет. Поэтому нужен баланс цен, чтобы сахарные заводы могли устойчиво работать", -- сообщил Субботин. Но это тоже не ответ на вопрос: почему заводы спасают за счет белорусов, а не за счет всех поставок.





А вот про российский рынок ответ вице-премьера понятен: сахара много и нужна валюта, поэтому продаем хоть за сколько.





"Что касается цен на наш сахар в России. Чтобы заработать, излишки сахара нужно продать, однако цены волатильны и нет возможности несколько лет ждать, пока цена поднимется. Мы все равно должны присутствовать на экспортных рынках, чтобы заработать валюту для страны. Чтобы конкурировать на российском рынке, в случае с сахаром были вынуждены цену немножко понижать, чтобы он там продавался".





Госрегулирование цен на сахар действует до конца года. Будет ли оно вводиться в следующем году?





— Основные товары, такие как хлеб, соль, спички, сахар, должны быть доступными. Пусть, например, авокадо дорого стоит, потому что это не продукт первой необходимости, но цены на основные товары должны быть приемлемыми. Именно с этим было связано регулирование цен на сахар.





Позиция правительства — надо отталкиваться от здравого смысла. Со следующего года мы решили пока не регулировать сахар, потому что цены выравнялись и не требуют такого пристального внимания, -- заявил Александр Субботин.





Посмотрим, получится ли оттолкнуться от здравого смысла.