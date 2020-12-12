Еврокомиссия выделяет 24 млн евро на поддержку народа Беларуси

Еврокомиссия 11 декабря приняла решение о выделении пакета помощи в размере 24 млн евро на поддержку народа Беларуси, пишет afn.by





Как сообщает представительство ЕС в Беларуси, данное решение «принесет прямую пользу белорусскому народу, в частности, гражданскому обществу, молодежи, малым и средним предприятиям, а также улучшит возможности здравоохранения».





Новая программа помощи «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси» будет сосредоточена на четырех ключевых областях:





— поддержка гражданского общества и независимых СМИ, в частности местных сообществ и инициатив групп граждан;





— поддержка молодежи, в том числе посредством стипендиальной программы для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса;





— консультативная поддержка малых и средних предприятий (МСП) в целях повышения устойчивости в условиях текущего экономического спада;





— увеличение устойчивости здравоохранения за счет усиления потенциала белорусского общества для реагирования на все еще продолжающуюся пандемию COVID-19.





«Эта программа является частью пакета поддержки на сумму 53 миллиона евро, о котором было объявлено в августе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и которая также включает в себя чрезвычайную помощь ЕС в размере 3,7 миллиона евро, незамедлительно выделенную для жертв репрессий и для независимых СМИ после президентских выборов в Беларуси. Ведется подготовка к выделению дальнейшей помощи, на сумму 6 миллионов евро, для облегчения доступа МСП к финансированию», — сообщает представительство ЕС, передает БелаПАН.





В дополнение к принятому сегодня пакету поддержки Европейская комиссия «продвигается в подготовке всеобъемлющего плана экономической поддержки демократической Беларуси в соответствии со своим обязательством поддерживать мирный демократический переход в стране». «Если такой переход состоится и по запросу белорусского правительства, ЕС готов использовать различные инструменты в соответствии с политикой Восточного партнерства для сопровождения демократического перехода», — подчеркивается в сообщении.