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Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию искать пути блокировки энергопоставок с БелАЭС

- Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию (ЕК) искать пути блокировки импорта электроэнергии с атомных станций, не соответствующих требованиям безопасности ЕС.

Соответствующее положение включено в выводы заседания Европейского совета по инициативе Литвы в целях достижения более широкого соглашения о бойкоте Белорусской АЭС (БелАЭС, Островец), сообщает interfax.by со ссылкой на BNS.

"Европейский совет подчеркивает, что важно обеспечить ядерную безопасность на БелАЭС в Островце, и призывает комиссию изучить возможные способы блокировки коммерческого импорта электроэнергии с небезопасных ядерных объектов третьих стран, не соответствующих требованиям безопасности ЕС", - говорится в выводах.

Представлявший Литву на саммите президент 

Гитанас Науседа назвал эти выводы принципиальной политической установкой не допустить коммерческую электроэнергию с БелАЭС на общий европейский рынок.

"Нам удалось добиться, чтобы фраза, предложение, тезис о том, что коммерческое электричество с небезопасных АЭС, находящихся в непосредственной близости от нас, не может попадать на рынок ЕС. И это уже региональное, важное и принципиальное решение об отказе покупать электроэнергию, которое нам удалось закрепить в документе действительно высокого уровня", - сказал Науседа.

Официальный Вильнюс утверждает, что на БелАЭС, которая находится вблизи границы с Литвой, не соблюдаются требования безопасности и охраны природы.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
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