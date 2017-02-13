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Услуги «Белтелекома» дорожают

С 21 декабря 2020 года повышается стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством

(постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 13.02.2017  № 12 в редакции от 23.11.2020 № 76), пишет сайт компании beltelecom.by

Тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5 процента (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородную связь – на 18 процентов (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.  

Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат.

Тарифы на услуги доступа в сеть Интернет увеличатся на 1,46 процента в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством. 

Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5 процентов в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.
Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в сеть Интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородной связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту Интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.
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