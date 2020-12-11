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Минэнерго: БелАЭС возобновит выработку электроэнергии в ближайшие дни

Реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) возобновит выработку электроэнергии после плановой остановки 3 декабря в ближайшие дни, сообщило Минэнерго Беларуси.


"В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети. Идет подготовка к переходу на следующий этап - опытно-промышленной эксплуатации", - ссылается interfax.by на сообщение Минэнерго.

 

Ранее Минэнерго сообщало, что тестирование систем станции продлится до 11 декабря.

 

По данным Минэнерго, в рамках этапа энергетического пуска на первом энергоблоке выполнено более 200 испытаний и исследований.

 

"Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока. Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены", - отмечается в сообщении.

 

3 декабря Минэнерго сообщало, что в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС реакторная установка первого энергоблока остановлена. Отмечалось, что проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря.

 

Ранее также сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования блока.

 

Также сообщалось, что 2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.

 

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
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