Доллар обвалился

За текущую неделю белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,71%.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0142 BYN до 2,5334 BYN/USD. За восемь дней снижения американская валюта рухнула уже на 0,0571 BYN. Всего 10 дней не хватило доллару до минимума за 4 месяца.





Курс евро упал на 0,0051 BYN до 3,0750 BYN/EUR. Евро опустился до минимума за 15 дней. За последние шесть дней непрерывного снижения курс евро обвалился на 0,0594 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0056 BYN до 3,4639 BYN/100 RUB. Напомним, что в среду сотня российских рублей подорожала до максимума за три месяца.





Итоги недели 7-11 декабря 2020 на БВФБ

Белорусскому рублю удалось завершить неделю существенным укреплением к доллару и евро, лишь немного уступив российскому рублю:





курс доллара −0,0363 BYN (−1,41%);

курс евро −0,0495 BYN (−1,58%);

курс российского рубля +0,0024 BYN (+0,07%);

корзина валют −0,71%.

Центробанк России

На бирже в Москве российский рубль сегодня вновь существенно укрепляется к доллару и евро.





К 11:30 средневзвешенный курс доллара на бирже сложился на уровне 73,1195 российских рублей. Это на 59 копеек ниже официального курса ЦБ РФ на сегодня. Доллар подешевел до минимума почти за четыре месяца.





Банк России принял решение снизить официальный курс евро расчётами на завтра на 36 копеек до 88,7744 RUB/EUR. Евро упал до минимума за три месяца.





Итоги недели на валютном рынке РФ

Российский рубль за неделю существенно подорожал к доллару и евро:





курс доллара −1,1334 RUB (−1,53%);

курс евро −1,4874 RUB (−1,65%)