За дело! Для пострадавшего за политику бизнеса запущен специальный проект
Запущен проект помощи для беларусских компаний, их руководителей и сотрудников, которые пострадали по политическим мотивам. Он получил название «За дело!».
Это инструмент помощи бизнесу, через который каждая компания может заявить о неправомерном давлении и рассчитывать на компенсацию в будущем, рассказала член основного состава Координационного совета Татьяна Маринич.
"Пора заводить дело на тех, кто решил за ваши же налоги оказывать давление на ваше дело и угрожать вашему бизнесу", — говорится в анонсе проекта.
Поводы для обращения могут быть разными — от угроз со стороны госструктур и необоснованных проверок, предупреждений или предписаний до задержания и ареста сотрудников компании.
На сайте проекта zadelo.co можно анонимно рассказать свою историю. Личные данные не разглашаются без согласия заявителя. Для аналитики будут использовать сводные данные без информации об отдельных компаниях.
Также национальный лидер страны Светлана Тихановская в своем телеграм-канале озвучила еще три меры по поддержке частного бизнеса.
«Беларуcкий бизнес сделал смелый шаг – и поддержал протест и забастовку беларусов. За это режим запустил волну репрессий против предпринимателей. По всей стране по надуманным причинам закрыто несколько сотен заведений общественного питания, торговли и сферы услуг.
Под угрозу поставлены инвестиции предпринимателей, благосостояние наемных работников, тысячи которых уже остались без работы, а также их семей.
Офис Светланы Тихановской считает такие действия нелегитимной власти политически мотивированным давлением и заявляет, что:
1. Все политически мотивированные приказы, предписания и другие решения должностных лиц в отношении бизнесов-участников забастовки признаются недействительными.
Возврату подлежат все уплаченные штрафы. Кроме этого, после восстановления законности в стране владельцы бизнесов смогут рассчитывать на справедливую компенсацию понесенных в связи с запретом на осуществление хозяйственной деятельности убытков.
2. Должностные лица органов власти, работники санитарно-эпидемиологической службы, МЧС и других организаций и ведомств, издавшие политически-мотивированные приказы будут привлечены к ответственности.
К ним также будут предъявлены регрессные иски на покрытие убытков, понесенных в результате выполнения таких приказов.
3. В случаях, когда политические репрессии были использованы для рейдерского захвата бизнесов или активов приближенными к власти бизнесменами, весь доход, полученный от ведения хозяйственной деятельности, будет обращен в пользу государства».
"Белорусский партизан"
13:43 11/12/2020
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