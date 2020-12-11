Это инструмент помощи бизнесу, через который каждая компания может заявить о неправомерном давлении и рассчитывать на компенсацию в будущем, рассказала член основного состава Координационного совета Татьяна Маринич.





"Пора заводить дело на тех, кто решил за ваши же налоги оказывать давление на ваше дело и угрожать вашему бизнесу", — говорится в анонсе проекта.





Поводы для обращения могут быть разными — от угроз со стороны госструктур и необоснованных проверок, предупреждений или предписаний до задержания и ареста сотрудников компании.





На сайте проекта zadelo.co можно анонимно рассказать свою историю. Личные данные не разглашаются без согласия заявителя. Для аналитики будут использовать сводные данные без информации об отдельных компаниях.







