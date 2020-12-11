Неожиданно: предложение валюты превысило спрос

При этом население, напротив, больше приобрело валюты: на 98,9 млн. долларов. Это примерно соответствует чистым продажам в октябре текущего года, когда они равнялись 89,4 млн. долларов. Год назад в ноябре физические лица продали валюты больше, чем купили, на 2,5 млн. долларов.





Валовой спрос на валюту со стороны физических лиц в ноябре 2020 года вырос по сравнению с октябрем всего на 1,6 млн. долларов и составил 702,3 млн. долларов. А предложение валюты увеличилось всего на 11,1 млн. долларов — до 801,2 млн. долларов. Таким образом, рынок обмена валюты в Беларуси стабилизировался.





По итогам января—ноября текущего года физические лица приобрели валюты больше, чем реализовали, на 1 738,9 млн. долларов.





Чистыми покупателями валюты по итогам января—ноября являются и субъекты хозяйствования — резиденты РБ, которые приобрели в чистом выражении 946,4 млн. долларов. Но в ноябре они больше продали валюты, чем купили, на 171,1 млн. долларов.





Это меньше, чем в октябре, когда они реализовали валюты на 231,1 млн. долларов. Покупали валюту белорусские предприятия, в основном, в кризисные периоды — в марте и в августе текущего года.





При этом в ноябре 2020 года значительно снизился валовой спрос белорусских предприятий на валюту: на 174,2 млн. долларов по сравнению с ноябрем прошлого года (до 1,656 млрд. долларов). В тоже время продажа валюты ими выросла на 36,8 млн. долларов — до 1,827 млрд. долларов.





Стабильно продают валюту на внутреннем рынке только субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ. В ноябре они реализовали ее в чистом выражении на 62,7 млн. долларов, а за январь—ноябрь на 546,2 млн. долларов.





Продают валюту на внутреннем рынке также и банки-резиденты, Банк развития РБ, а также небанковские кредитно-финансовые организации. В ноябре они реализовали ее на 14,2 млн. долларов в чистом выражении, а по итогам одиннадцати месяцев текущего года — на 681,4 млн. долларов.





Таким образом, в целом в ноябре текущего года на внутреннем рынке РБ предложение валюты превысило спрос на нее на 149,1 млн. долларов.