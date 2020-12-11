В Беларуси вырастет минимальная зарплата
Потребительские цены в ноябре выросли по сравнению с январем текущего года на 5,2%. В связи с тем, что был превышен 5%-ный порог к январю — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, установленные от них денежные доходы за ноябрь подлежат индексации, проинформировали в Минтруда и соцзащиты.
Денежные доходы населения индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек, говорится в сообщении. Также подлежит индексации размер минимальной заработной платы. За ноябрь с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.
В Минтруда напомнили, что бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября, в этой связи связанные с БПМ денежные доходы в ноябре не индексируются.
10:50 11/12/2020
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