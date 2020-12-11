По-прежнему закрыт ряд минских магазинов "Виталюр"

Это магазины, расположенные по адресам:





пр. Газеты «Правда», 20 (предположительно до 11:00);





пр. Газеты «Правда», 40/2 (предположительно до 11:00);





ул. Кижеватова, 72−1;





ул. О. Кошевого, 9;





ул. Плеханова, 89;





ул. Плеханова, 34;





ул. Притыцкого, 40;





пр. Пушкина, 24;





пр. Рокоссовского, 148а;





ул. Филимонова, 10.





Как отмечает пресс-служба «Виталюра», магазины закрыты по техническим причинам, причем не работают только супермаркеты. «Арендаторы в объектах работают в стандартном режиме», — говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что проблемы у сети возникли якобы из-за не вывешенных на торговых объектах государственных флагах, на чем настаивали госорганы. В самой сети ситуацию комментировать отказались.





Всего в сети «Виталюр» 79 магазинов.