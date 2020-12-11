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По-прежнему закрыт ряд минских магазинов "Виталюр"

Ситуация с закрытием торговых точек сети «Виталюр» в Минске по-прежнему не разрешилась. В пятницу, 11 декабря, в столице не работают 10 магазинов торговой сети.

Это магазины, расположенные по адресам:

пр. Газеты «Правда», 20 (предположительно до 11:00);  

пр. Газеты «Правда», 40/2 (предположительно до 11:00);  

ул. Кижеватова, 72−1;  

ул. О. Кошевого, 9;  

ул. Плеханова, 89;  

ул. Плеханова, 34;  

ул. Притыцкого, 40;  

пр. Пушкина, 24;  

пр. Рокоссовского, 148а;  

ул. Филимонова, 10.  

Как отмечает пресс-служба «Виталюра», магазины закрыты по техническим причинам, причем не работают только супермаркеты. «Арендаторы в объектах работают в стандартном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проблемы у сети возникли якобы из-за не вывешенных на торговых объектах государственных флагах, на чем настаивали госорганы. В самой сети ситуацию комментировать отказались.

Всего в сети «Виталюр» 79 магазинов.
Officelife.media
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