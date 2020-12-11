Романчук: Власть дала четкий сигнал - валите, люди, отсюда!

Что произошло?

Неприятные новости идут едва ли не ежедневным сплошным потоком. Очередными «подарками» от властей для белорусов стали временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска, введенный постановлением Совета министров №705 от 7 декабря 2020 года, и обсуждение в правительстве заброшенной 20 ноября Александром Лукашенко идеи: «считаю важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет, и является одним из самых продолжительных в мире».





Бардак, разброд и шатание

Ярослава Романчука причинами таких странных решений во время набирающего обороты экономического кризиса в стране. Мyfin.by поинтересовался у руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительного директора аналитического центра «Стратегия»причинами таких странных решений во время набирающего обороты экономического кризиса в стране.





– Все потому, что в белорусском правительстве все принимается через пень-колоду, непоследовательно, белыми нитками шито. Здесь – делаю, а тут – не замечаю, там рвется, а тут склеиваю намертво, – таков «алгоритм».





Закрытие границ – яркий пример: да, есть коронавирус и почти 2000 случаев в день – серьезный повод, чтобы задуматься.





Но режим, выбранный властью для всей страны – когда нет локдауна в экономике и даже в транспорте и общественных местах далеко не все люди в масках, – явно противоречит решению о закрытии границ.





Оно, опять же, – коряво: граница закрыта, а с Россией – открыта! На своих машинах пересекать ее нельзя, а на самолете – можно…





Коронавирус? Или эпидения «утечки мозгов»?

– Складывается впечатление, что решение принято, опять же, без обсуждения. И хоть оно частично объясняется эпидемиологическими причинами, думаю, на ход борьбы с коронавирусом постановление №705 окажет посредственное влияние.





Конечно же, логично предположить, что закрытие границ связано с попыткой приостановки оттока из страны человеческого капитала.





Но эти люди (высококвалифицированные специалисты, и далеко не только айтишники и врачи) уже приняли четкое решение уезжать из страны, и ничего не удерживает их от того, чтобы сделать это на самолете или через Россию.





Так что непризнание властями очевидного, отсутствие комплексных мер противодействия эпидемии делает всех белорусов уязвимыми. Они, вместо того, чтобы делать акцент на профилактике, разъяснении, контроле над щественными местами – занимаются ерундой и имитацией.





Долой социальные бонусы!

Одной из социальных групп, до которых власти еще не добрались, до последнего времени были молодые родители. Но настал и их черед.





– Можно предположить, что среди белорусской власти есть «кроты», для которых чем хуже, тем лучше.





Потому что в условиях острейшего политического кризиса и гуманитарной катастрофы обсуждать сокращение декретного отпуска и пугать пенсионной реформой могут только те, чьи усилия направлены на то, чтобы оставшихся 20-30% колеблющихся в белорусской власти окончательно убедились в том, что

Лукашенко потерял контроль, здравый смысл и связывать с ним будущее невозможно.

Потому что сегодня, когда десятки миллионов тратятся на инвестиционные проекты (коммерческого смысла в которых никто не видит и не знает), а очевидный социальный бонус, который семьи получают во время декретного отпуска, отменяется,

это четкий сигнал: «Валите люди отсюда! Мы вас здесь не ждем».





Что в итоге?

Снова подчеркну – нет единой мысли, стратегии, которой можно было бы объяснить то, что делает правительство. Идет шараханье – один чиновник пришел, бумагу положил – обсудили, за ним другой с документом – и это предложение обговорили. Кто первый пришел, кто убедительнее «постучал», того вопрос и подняли на повестку дня.

Это полная дезориентация правительства – экономика сама по себе, финансы – сами по себе, социалка – сама по себе, люди – сами по себе…. А чиновники просто ждут, когда ВОТ ЭТО, наконец, закончится.

Поэтому и обсуждается декретный отпуск и некая пенсионная реформа, о которой сказал глава Совмина: включен режим хватания за что угодно. А ведь на дворе 11 декабря, и в Палате представителей даже проекта Закона о бюджете нет!







