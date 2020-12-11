Альфа-Банк в соцсетях изменил цвет логотипа с красного на фиолетовый
Альфа-Банк изменил цвета своего логотипа в социальных сетях. Клиенты начали задавать вопросы руководству.
«Мы не отказывались от нашего фирменного красного, просто продвигаем новую линейку карт с новыми цветами», — ответили на странице банка в социальной сети «Вконтакте».
Исполнительный директор Альфа-Банка рассказал, что с сегодняшнего дня запускается новый продукт и именно поэтому в социальных сетях на несколько дней изменился цвет логотипа.
«Для Instagram мы выбрали розовый, для «ВКонтакте» и Facebook — фиолетовый, а для Twitter мятный», — пояснил Александр Бобко.
09:48 11/12/2020
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