+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Альфа-Банк в соцсетях изменил цвет логотипа с красного на фиолетовый

Альфа-Банк изменил цвета своего логотипа в социальных сетях. Клиенты начали задавать вопросы руководству.



«Мы не отказывались от нашего фирменного красного, просто продвигаем новую линейку карт с новыми цветами», — ответили на странице банка в социальной сети «Вконтакте».

Исполнительный директор Альфа-Банка рассказал, что с сегодняшнего дня запускается новый продукт и именно поэтому в социальных сетях на несколько дней изменился цвет логотипа.

«Для Instagram мы выбрали розовый, для «ВКонтакте» и Facebook — фиолетовый, а для Twitter мятный», — пояснил Александр Бобко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]