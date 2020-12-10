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В Финляндии произошла серьезная авария на АЭС

На финской АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Владелец АЭС, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что авария произошла в четверг после полудня.

По данным компании, на станции произошло автоматическое аварийное отключение реактора. В настоящее время Teollisuuden Voima расследует случившееся.

После аварийного отключения блока остальные блоки продолжили работать по плану.

Согласно информации, никаких выбросов не произошло, и ситуация не вызвала никакой опасности для людей или окружающей среды. Teollisuuden Voima говорит, что предоставит больше информации, как только ситуация прояснится.

"Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - сообщили в STUK.
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