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Друг Лукашенко - Кадыров, а также тренер его лошадей попали под санкции США

США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Причиной для этого называют нарушение человеческих прав. Список лиц и фирм, попавших под санкции, опубликован на cайте министерства финансов США.

Рамзан Кадыров
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского. В новой редакции оказались пять человек. Четверо из них — граждане РФ: спортсмен Тимур Дугазаев, представитель Кадырова в Европе, помощник Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов, полномочный представитель Чечни при российском президенте Зийяд Сабсаби, и командир особого полка чеченской ППС и глава секретариата Кадырова Вахит Усмаев. Вместе с ними в списке оказался тренер лошадей Кадырова Симар Сатиш.

Под то же расширение списка, что и глава Чечни, попали три жителя Гаити и пять человек, связанных с йеменскими хуситами, пишет Лента.ру.
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