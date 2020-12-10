Рамзан Кадыров

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости





Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского. В новой редакции оказались пять человек. Четверо из них — граждане РФ: спортсмен Тимур Дугазаев, представитель Кадырова в Европе, помощник Кадырова по силовому блоку Даниил Мартынов, полномочный представитель Чечни при российском президенте Зийяд Сабсаби, и командир особого полка чеченской ППС и глава секретариата Кадырова Вахит Усмаев. Вместе с ними в списке оказался тренер лошадей Кадырова Симар Сатиш.





Под то же расширение списка, что и глава Чечни, попали три жителя Гаити и пять человек, связанных с йеменскими хуситами, пишет Лента.ру.



